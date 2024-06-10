Северная Корея добавит к шарам с калом аудиопропаганду идей чучхе

Yonhap: военные КНДР устанавливают динамики на границе для пропаганды чучхе

Северная Корея вновь устанавливает динамики и громкоговорители на границе с Южной Кореей, чтобы возобновить прерванные в 2018 годы аудиопередачи с пропагандой идей чучхе и критикой «капиталистического Юга». Об этом со ссылкой на южнокорейских военных из Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) сообщает агентство Yonhap.

«В ОКНШ ВС Южной Кореи отметили, что обнаружили признаки того, что Север устанавливает собственные громкоговорители возле границы, но передачи пока не ведет», — говорится в сообщении. Также отмечается, что за выходные военные КНДР отправили около 310 шаров с калом и мусором в сторону южной границы, при этом южнокорейской территории достигли лишь 50 шаров.

По оценкам южнокорейских военных, суммарно Пхеньян запустил около 1600 шаров с калом и мусором в качестве ответа «на распространение агитационных материалов Сеулом».