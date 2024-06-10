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04:58, 10 июня 2024Мир

КНДР отправила в Южную Корею более трехсот воздушных шаров с мусором

Южная Корея насчитала 310 воздушных шаров с мусором, запущенных из КНДР

Фото: Yonhap / Reuters

В ночь с 9 на 10 июня КНДР отправила в Южную Корею более трехсот воздушных шаров с мусором. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Республики Корея.

«На них был загружен мусор — макулатура и пластиковые пакеты. До настоящего момента, согласно анализу, опасных веществ обнаружено не было», — рассказали военнослужащие. Всего на территории Республики Корея было обнаружено 310 шаров, содержащих мусор.

Ранее КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров. Незадолго до этого руководство Северной Кореи пригрозило ответом на распространение агитационных материалов Сеулом.

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      Маргарита Пименова
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