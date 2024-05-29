КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Зачем она это сделала?

Yonhap: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом

Северная Корея (КНДР) отправила свыше 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула. Незадолго до этого КНДР заявляла, что ответит на распространение агитационных материалов Сеулом: в листовках содержалась критика Ким Чен Ына.

Воздушные шары упали по всей стране

По данным военных, воздушные шары начали пересекать границу вечером во вторник. Они упали в различных местах по всей стране и достигли юго-восточной провинции Южный Кенсан. Внутри шаров находился различный мусор: пластиковые бутылки, батарейки, элементы обуви и даже навоз. Военные собрали образцы мусора для подробного анализа.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности наших людей», — заявили в Объединенном комитете начальников штаба Сеула и призвали Северную Корею немедленно прекратить «бесчеловечные и вульгарные действия».

КНДР угрожала разбросать мусор в Южной Корее из-за агитационных листовок

В воскресенье, 26 мая, заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир опубликовал заявление, в котором говорилось, что Сеул разбрасывает в приграничном районе агитационные материалы и «различные пакостные вещи».

«Разбрасывание с помощью аппаратов является опасной провокацией из-за того, что они могут употребиться и в особых военных целях. Мы уже подчеркнули опасность разбрасывания вещей с помощью аппаратов», — говорилось в сообщении.

В Минобороны также добавили, что ответят зеркально на распространение листовок и разбрасывание мусора в приграничном районе. «Макулатура и мусор скоро будут разбросаны в Южной Корее, и Сеул поймет, насколько большой труд требуется для их уборки», — добавили в ведомстве.