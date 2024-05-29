КНДР отправила более 150 воздушных шаров с навозом в Южную Корею

Yonhap: КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею

КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею. Об этом пишет агентство Yonhap.

Южнокорейские военные начали фиксировать пересечение границы объектами с вечера 28 мая. Воздушные шары упали по всей территории государства, достигнув провинции Южный Кенсан. Внутри шаров обнаружили навоз, батарейки, пластиковые бутылки и другой мусор.

«Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ранее лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили на автомобиле Aurus, который президент России Владимир Путин подарил ему в феврале. Лидер КНДР принял участие в церемонии завершения строительства жилья в районе Хвасон в Пхеньяне. Туда он прибыл на автомобиле Aurus.