Лидера КНДР Ким Чен Ына заметили на подаренном Путиным автомобиле Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ына заметили на автомобиле Aurus, который президент России Владимир Путин подарил ему в феврале. Соответствующую информацию публикует агентство Yonhap со ссылкой на кадры Центрального телевидения КНДР.

Известно, что 16 апреля лидер КНДР принял участие в церемонии завершения строительства жилья в районе Хвасон в Пхеньяне. Туда он прибыл на автомобиле Aurus. Кроме того, машина также попала в кадр во время репортажа о посещении Ким Чен Ыном Военно-политической академии имени Ким Чен Ира 10 апреля.

Путин преподнес российское авто в качестве подарка политику 18 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава Северной Кореи первым из мировых лидеров получил подобный подарок. По его словам, Ким Чен Ыну автомобиль понравился. Он уточнил, что тот оценил машину российского производства, когда посетил космодром Восточный.