Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?

Ким Чен Ын стал первым получившим в подарок от главы РФ Путина Aurus лидером

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Подарок в адрес главы КНДР 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский автомобиль понравился северокорейскому лидеру.

В Северной Корее назвали подарок свидетельством дружеских отношений

Сестра Ким Чен Ына заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

Позже Песков уточнил, что Путин подарил главе Северной Кореи автомобиль Aurus — он первым из мировых лидеров получил подобный подарок. По его словам, Ким Чен Ыну автомобиль понравился. Он уточнил, что тот оценил машину российского производства, когда посетил космодром Восточный. «Он посмотрел эту машину, Путин ее показал лично, и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась», — сказал представитель Кремля.

Фото: Sputnik / Artem Geodakyan / Pool / Reuters

Встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме прошла в сентябре 2023 года, российский лидер приехал туда на своей машине марки Aurus. Ким Чен Ын сначала осмотрел авто снаружи, а после проверил его удобство изнутри, сев на заднее пассажирское кресло. Путин подробно рассказал коллеге о характеристиках автомобиля.

Ким Чен Ын нарушил санкции ООН, приняв подарок Путина

Лидер КНДР в декабре 2023 года сменил свой личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650: он появился в новом авто перед началом V Общереспубликанского съезда матерей, который прошел в Пхеньяне. До этого он ездил на другой модели Mercedes-Benz.

Из-за введенных ООН санкций такие автомобили, как и многие другие предметы роскоши, нельзя ввозить в страну, ни продавать на северокорейском рынке с 2006 года.

Агентство Bloomberg также обратило внимание, что Путин нарушил резолюцию ООН, передав такой подарок Ким Чен Ыну.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Южной Кореи Лим Су Сук в свою очередь призвал Россию соблюдать санкции против Северной Кореи, в том числе те, которые запрещают передачу предметов роскоши.