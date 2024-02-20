Путин подарил Кин Чен Ыну российский автомобиль

Путин подарил лидеру КНДР Кин Чен Ыну автомобиль российского производства

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Кин Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщает ЦТАК.

Подарок в адрес главы КНДР 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен. Она заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

О марке и модели автомобиля не сообщается.

В декабре 2023 года южнокорейский телеканал SBS выяснил, что Ким Чен Ын сменил свой личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650. До этого он передвигался на премиум-машине Mercedes Benz. При этом из-за наложенных на Пхеньян санкций Совбеза ООН экспортировать такие автомобили нельзя.