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01:11, 20 февраля 2024Мир

Путин подарил Кин Чен Ыну российский автомобиль

Путин подарил лидеру КНДР Кин Чен Ыну автомобиль российского производства

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Кин Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщает ЦТАК.

Подарок в адрес главы КНДР 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен. Она заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

О марке и модели автомобиля не сообщается.

В декабре 2023 года южнокорейский телеканал SBS выяснил, что Ким Чен Ын сменил свой личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650. До этого он передвигался на премиум-машине Mercedes Benz. При этом из-за наложенных на Пхеньян санкций Совбеза ООН экспортировать такие автомобили нельзя.

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      Марина Совина
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