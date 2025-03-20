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11:21, 20 марта 2025Путешествия

Птицы помешали посадке пассажирского самолета в Омске

Aviaincident: Самолет «России» ушел на второй круг из-за птиц на ВПП в Омске
Алина Черненко

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Препятствие на взлетно-посадочной полосе (ВПП) помешало посадке пассажирского самолета авиакомпании «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 19 марта, с лайнером, прилетевшим из Санкт-Петербурга в Омск. Из-за скопления птиц в точке приземления на ВПП воздушному судну пришлось уйти на второй круг. Вскоре Airbus A-319 благополучно приземлился в российском городе.

Ранее пара оленей вышла на ВПП крупнейшего аэропорта японской префектуры Хоккайдо и парализовала его работу почти на час. Четыре самолета изменили пункты назначения, еще трем пришлось сделать круг перед посадкой.

Вот это да!
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