Птицы помешали посадке пассажирского самолета в Омске

Aviaincident: Самолет «России» ушел на второй круг из-за птиц на ВПП в Омске

Препятствие на взлетно-посадочной полосе (ВПП) помешало посадке пассажирского самолета авиакомпании «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 19 марта, с лайнером, прилетевшим из Санкт-Петербурга в Омск. Из-за скопления птиц в точке приземления на ВПП воздушному судну пришлось уйти на второй круг. Вскоре Airbus A-319 благополучно приземлился в российском городе.

Ранее пара оленей вышла на ВПП крупнейшего аэропорта японской префектуры Хоккайдо и парализовала его работу почти на час. Четыре самолета изменили пункты назначения, еще трем пришлось сделать круг перед посадкой.