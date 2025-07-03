В США заявили о безразличии Трампа к Украине

RS: Трамп почти полностью потерял интерес к Украине

У президента США Дональда Трампа практически полностью пропал интерес к Украине, а ресурсная сделка между странами не смогла поспособствовать улучшению ситуации для Киева. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана в своей статье для издания Responsible Statecraft (RS).

«У Киева и его сторонников появилась новая проблема: Трамп почти полностью потерял интерес к Украине (...). Это ставит украинские власти в невыгодное положение и, более того, это именно тот результат, который сделка по минералам между странами должна была предотвратить», — указала эксперт.

Профессор отметила, что неспособность ресурсной сделки сохранить поддержку и интерес Трампа к Украине «не должна быть сюрпризом». По ее словам, соглашение между Вашингтоном и Киевом является «слабым и с неопределенными условиями». Она добавила, что американский лидер «скорее заинтересован в заключении сделок, чем в их выполнении».

30 апреля министры экономики США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко подписали соглашение о поставках полезных ископаемых, которое Вашингтон называл обязательным условием мирного урегулирования конфликта. Однако пункты этого документа вызвали вопросы, поскольку не содержат в себе никакой конкретики.