Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 3 июля 2025Мир

В США заявили о безразличии Трампа к Украине

RS: Трамп почти полностью потерял интерес к Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У президента США Дональда Трампа практически полностью пропал интерес к Украине, а ресурсная сделка между странами не смогла поспособствовать улучшению ситуации для Киева. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана в своей статье для издания Responsible Statecraft (RS).

«У Киева и его сторонников появилась новая проблема: Трамп почти полностью потерял интерес к Украине (...). Это ставит украинские власти в невыгодное положение и, более того, это именно тот результат, который сделка по минералам между странами должна была предотвратить», — указала эксперт.

Профессор отметила, что неспособность ресурсной сделки сохранить поддержку и интерес Трампа к Украине «не должна быть сюрпризом». По ее словам, соглашение между Вашингтоном и Киевом является «слабым и с неопределенными условиями». Она добавила, что американский лидер «скорее заинтересован в заключении сделок, чем в их выполнении».

30 апреля министры экономики США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко подписали соглашение о поставках полезных ископаемых, которое Вашингтон называл обязательным условием мирного урегулирования конфликта. Однако пункты этого документа вызвали вопросы, поскольку не содержат в себе никакой конкретики.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    Полицейские задержали четверых россиян за нападение на пенсионеров в их доме

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в июле при одном условии

    Россиянка решила засудить МВД из-за ошибки в загранпаспорте и выиграла дело

    Устроившего резню в больнице Иркутска россиянина доставили на допрос

    Российские войска развили наступательный успех в Запорожской области

    В России заявили о диверсионной сети ВСУ в Усть-Луге после взрыва танкера у берегов Ливии

    Концерт Эмина отменили по неизвестным причинам

    Челябинский рабочий выиграл в лотерею после сна жены о рыжем пауке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости