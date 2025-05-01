«Условия стали жестче». В чем суть сделки США и Украины по ресурсам и кому она выгодна?

NYT: Сделка Украины с США по ресурсам невыгодна для Киева

30 апреля министры экономики США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко подписали соглашение о поставках полезных ископаемых, которое Вашингтон называл обязательным условием мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Договор должен был быть подписан сторонами еще в конце февраля этого года, однако перепалка президента США Дональда Трампа со своим коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сорвала все планы. После длительных и напряженных переговоров Киев пошел на уступки и согласился на сделку.

В чем суть подписанной сделки по недрам Украины, какие у нее основные пункты и кому оно выгодно в конечном счете — в материале «Ленты.ру».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Создание Фонда для восстановления Украины

Создание Американо-украинского инвестиционного Фонда для восстановления Украины — главный пункт сделки по ресурсам. При этом, как отмечают журналисты издания «Страна.ua», в договоре нет адекватной конкретики об этой структуре.

Во-первых, в договоре ничего не сказано о том, кто конкретно будет управлять фондом

Как указывают авторы материала, это положение контрастирует с заявлениями премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который утверждал, что Киев и Вашингтон будут иметь в Фонде одинаковое число голосов.

Во-вторых, в договоре ничего не сказано о том, какими конкретно проектами будет заниматься фонд. Кроме того, соглашение не обязывает инвестировать заработанные с ресурсов деньги в восстановление Украины, что делает возможным вывод средств в США без налогов

Как отмечает агентство Reuters, этот пункт прямо противоречит заявлениям подписавшей соглашение Свириденко. По ее словам, сделка позволяет Украине «определять, что и где добывать».

В-третьих, остается непонятным, как будут поступать деньги вфонд и каковы финансовые обязательства США

При этом четко прописано, как будет вкладываться Киев — он должен будет отдавать в Фонд 50 процентов стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых.

Что такое Договор об ограниченном партнерстве и почему он решит исход сделки?

Кроме того, в тексте соглашения по добыче ископаемых упоминается некий Договор об ограниченном партнерстве США и Украины.

Это будущее соглашение упоминается в каждом пункте, касающемся создания Фонда и управлении им.

Предполагается, что именно Договор о партнерстве внесет четкую конкретику во все пункты сделки, которые сейчас выглядят размыто и неопределенно

При этом в договоре отмечается, что будущее соглашение закрепит ряд привилегий США на Украине.

В частности, Соединенные Штаты должны быть обязательно представлены в любых переговорах по добыче украинских ресурсов. Кроме того, ни одна третья сторона не должна получать больше выгоды от разработки недр, чем американские компании

По словам главы Минфина США Бессента, этот пункт был оформлен не для закрепления монополии Вашингтона, а для «борьбы с влиянием» тех стран, которые якобы «оказывают помощь России» в конфликте на Украине.

Ни одно государство или лицо, которые финансировали Россию, не будет иметь возможности извлечь выгоду из восстановления Украины Скотт Бессент глава Минфина США

Таким образом, подписанное соглашение не является окончательным, а лишь рамочным, и будущие пункты сделки еще предстоит оформить.

Собственно, Договор [о партнерстве] и станет ключевым документом, регулирующим сделку, а не подписанное вчера очень общее соглашение «Страна.ua»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Что в соглашении говорится о военной помощи США?

Как отмечает NYT, сделка по недрам не выгодна для Украины, так как в ней ничего не говорится о военной помощи для Киева.

Администрация Трампа отвергла по крайней мере одну попытку Украины включить четкие гарантии безопасности, такие как продолжение военной помощи США Киеву бывший американский чиновник на условиях анонимности -- в разговоре с NYT

Это положение вновь противоречит словам украинского руководства. В частности, Свириденко заявляла, что американская сторона предоставит новые системы противовоздушной обороны (ПВО). В свою очередь, администрация Трампа до сих пор никак не прокомментировала этот пункт, как и большую часть сделки.

Однако в соглашении прописано, что США могут засчитывать свои военные поставки Украине как вклад в фонд. Кроме того, журнал Defense Mirror обратил внимание, что сразу после сделки Вашингтон разблокировал коммерческие сделки по продаже вооружений Киеву суммой в 50 миллионов долларов.

Сколько денег заработают США на сделке?

По словам ирландского журналиста Чея Боуза, договор по недрам является не более чем обманом для США.

Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу Чей Боуз ирландский журналист

По его словам, данные геологической службы США указывают на отсутствие на Украине доступных редкоземельных металлов. Он подчеркнул, что добыча тех ископаемых, что есть на территории страны, «обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости».

Аналогичную точку зрения приводит и The New York Times, указывая, что Трамп исходит из ложных данных, требуя от Украины разработку редкоземельных металлов.

Сейчас Украина зарабатывает около 1 миллиарда долларов в год на роялти за разработку природных ресурсов, что намного меньше сотен миллиардов долларов, которые, по словам Трампа, он ожидает получить от этого соглашения для Соединенных Штатов The New York Times

Также обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас указывает, что мечты США о 500 миллиардах долларов, заработанных на Украине, фантастичны, так как весь мир в год зарабатывает на этих ресурсах только 15 миллиардов долларов.

Reuters и вовсе пишет, что многие из требуемых Вашингтоном ресурсов уже находятся под контролем Российской армии, и этот контроль расширяется с каждым днем.

40 процентов украинских редкоземельных металлов контролирует Россия, по данным агентства Reuters

Что о сделке говорят в США и на Украине?

Вашингтон официально поддержал соглашение с Украиной. В частности, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сделка стала шагом на пути к завершению конфликта.

Благодаря лидерству президента Дональда Трампа США и Украина подписали соглашение об Инвестиционном фонде реконструкции — важную веху в нашем совместном процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны Марко Рубио госсекретарь США

При этом депутат Верховной Рады Ярослав Железняк публично заявил, что Киев создал сам себе проблемы сделкой.

По его словам, Зеленский должен был согласиться с предложенными ранее условиями, которые были мягче.