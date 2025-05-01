Глава Госдепа оценил сделку с Украиной по ресурсам

Рубио: Сделка США с Украиной по ресурсам — шаг на пути к завершению конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка с Украиной по ресурсам стала шагом на пути к завершению конфликта. Подписанный документ он оценил в соцсети Х.

«Благодаря лидерству президента Дональда Трампа США и Украина подписали соглашение об Инвестиционном фонде реконструкции — важную веху в нашем совместном процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны», — написал глава Госдепа.

Ранее Вашингтон и Киев подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. США получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.