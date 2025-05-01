Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 1 мая 2025Мир

Глава Госдепа оценил сделку с Украиной по ресурсам

Рубио: Сделка США с Украиной по ресурсам — шаг на пути к завершению конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка с Украиной по ресурсам стала шагом на пути к завершению конфликта. Подписанный документ он оценил в соцсети Х.

«Благодаря лидерству президента Дональда Трампа США и Украина подписали соглашение об Инвестиционном фонде реконструкции — важную веху в нашем совместном процветании и важный шаг на пути к прекращению этой войны», — написал глава Госдепа.

Ранее Вашингтон и Киев подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. США получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев рассказал о промахе Трампа

    Приезжий устроил межнациональный конфликт и лишился российского паспорта

    Россиянам назвали самый вредный алкоголь к шашлыку

    В Словакии прошла акция протеста из-за концерта Нетребко

    Раскрыты невыгодные для Украины детали соглашения по ресурсам с США

    Пробка из более чем двух тысяч машин выстроилась перед Крымским мостом

    Названо условие участия Головина в июньских матчах сборной России

    Харрис призвала американцев объединиться против Трампа

    Маск ответил на новость об уходе с поста главы Tesla

    Глава Госдепа оценил сделку с Украиной по ресурсам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости