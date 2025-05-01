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02:42, 1 мая 2025Мир

США и Украина подписали соглашение по недрам. Что сделка даст Вашингтону?

Минфин США: Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Об этом сообщил американский Минфин.

По данным Bloomberg, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.

Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины

Скотт БессентМинистр финансов США

По данным ведомства, в рамках соглашения Министерство финансов США и Международная корпорация финансирования развития Соединенных Штатов будут сотрудничать с правительством Украины над развитием партнерства.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал соглашение о недрах с Киевом и заявил, что присутствие на территории Украины американской горнодобывающей промышленности обеспечит безопасность страны.

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На Украине раскрыли детали сделки с США по ресурсам

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов — рамочного соглашения и двух технических.

Есть два технических соглашения: о создании суверенного фонда между госагентствами и распределение обязанностей уже в фонде как таковом

Михаил ПодолякСоветник офиса Владимира Зеленского

При этом источники газеты The Financial Times утверждали, что Украина попытается в последний момент изменить условия ресурсной сделки.

Также в разговоре с журналистами украинские чиновники отметили, что все еще опасаются за судьбу сделки. Они выразили разочарование действиями США и отметили, что американцы могут быть недовольны финальными условиями соглашения.

В США объяснили задержку подписания сделки по недрам

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что подписание сделки по недрам между Соединенными Штатами и Украиной затянулось из-за трудностей, связанных с переводом документов.

Им пришлось переводить три разных документа, а не один. На самом деле было три документа, которые нужно было перевести и тщательно проработать. Что касается мелких деталей, они готовы подписать соглашение прямо сейчас, я знаю, что они готовы

Кит КеллогСпецпосланник президента США

Кроме того, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Киев сорвал планы по подписанию ресурсной сделки. По его словам, украинская сторона в последний момент предложила внести правки.

По данным CNN, разногласия сторон сводились к вопросу о том, какие документы должны быть подписаны 30 апреля. Американская сторона настаивала, что все три документа нужно подписать сразу, а украинцы, по мнению Вашингтона, пытались пересмотреть условия, которые уже были согласованы.

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