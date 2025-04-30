Стало известно о разногласиях между США и Украиной перед подписанием соглашения по недрам

CNN: США и Украина столкнулись с разногласиями перед подписанием соглашения

США и Украина столкнулись с разногласиями прямо перед подписанием соглашения по недрам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Возникшие в последнюю минуту разногласия, похоже, грозят сорвать сделку по добыче полезных ископаемых, которую США и Украина надеялись подписать сегодня», — говорится в материале.

По данным источников в США и Украине, знакомых с позициями каждой из сторон, разногласия сводятся к вопросу о том, какие документы должны быть подписаны 30 апреля.

Американская сторона считает, что все три документа нужно подписать сразу, а украинцы, по мнению Вашингтона, пытаются пересмотреть условия, которые уже были согласованы. В то же время представители Киева говорят, что США предложили подписать сразу три документа, но украинская сторона хочет «проделать дополнительную работу по технической части».

Источник в США рассказал, что окончательные технические документы были согласованы между двумя странами еще на выходных, и, по его словам, они включают меры по обеспечению прозрачности и подотчетности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о недрах в ближайшие сутки.