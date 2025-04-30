Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:26, 30 апреля 2025Мир

Стало известно о разногласиях между США и Украиной перед подписанием соглашения по недрам

CNN: США и Украина столкнулись с разногласиями перед подписанием соглашения
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

США и Украина столкнулись с разногласиями прямо перед подписанием соглашения по недрам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Возникшие в последнюю минуту разногласия, похоже, грозят сорвать сделку по добыче полезных ископаемых, которую США и Украина надеялись подписать сегодня», — говорится в материале.

По данным источников в США и Украине, знакомых с позициями каждой из сторон, разногласия сводятся к вопросу о том, какие документы должны быть подписаны 30 апреля.

Американская сторона считает, что все три документа нужно подписать сразу, а украинцы, по мнению Вашингтона, пытаются пересмотреть условия, которые уже были согласованы. В то же время представители Киева говорят, что США предложили подписать сразу три документа, но украинская сторона хочет «проделать дополнительную работу по технической части».

Источник в США рассказал, что окончательные технические документы были согласованы между двумя странами еще на выходных, и, по его словам, они включают меры по обеспечению прозрачности и подотчетности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о недрах в ближайшие сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Россиянам назвали улучшающие настроение растения на даче

    В Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 мая

    Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

    Трамп понадеялся на заключение сделки с Украиной

    Звезда «Уэнсдэй» показала полуобнаженную грудь для модного журнала

    В США заявили о готовности подписать ресурсную сделку с Украиной

    Путин вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны

    В России обнаружили ойнохойю

    Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости