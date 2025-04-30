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00:02, 1 мая 2025Мир

Келлог назвал причину задержки подписания сделки по недрам

Келлог: Подписание сделки по недрам затягивается из-за перевода документов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Подписание сделки по недрам между Соединенными Штатами и Украиной затягивается из-за трудностей, связанных с переводом документов. Причину задержки заключения соглашения раскрыл спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Им пришлось переводить три разных документа, а не один. На самом деле было три документа, которые нужно было перевести и тщательно проработать. Что касается мелких деталей, они готовы подписать соглашение прямо сейчас, я знаю, что они готовы», — сказал Келлог.

Ранее газета The Financial Times писала, что высокопоставленные чиновники в США опасаются, будто Украина может попытаться в последний момент изменить условия сделки по минеральным ресурсам. Подобные действия Киева могут «привести к снижению прозрачности и подотчетности», указано в статье.

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