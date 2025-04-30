США заподозрили Украину в попытке пересмотра условий по ресурсной сделке

FT: США опасаются, что Украина попытается изменить условия ресурсной сделки

Высокопоставленные чиновники в США опасаются, что Украина попытается в последний момент изменить условия ресурсной сделки. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times (FT).

Как указали собеседники издания, подобные действия Киева могут «привести к снижению прозрачности и подотчетности, однако соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям».

Ранее источники портала Axios рассказали, что президент США Дональд Трамп во время встречи в Ватикане старался принудить своего украинского коллегу Владимира Зеленского как можно скорее заключить сделку по минеральным ресурсам.