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18:43, 30 апреля 2025Мир

США заподозрили Украину в попытке пересмотра условий по ресурсной сделке

FT: США опасаются, что Украина попытается изменить условия ресурсной сделки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Высокопоставленные чиновники в США опасаются, что Украина попытается в последний момент изменить условия ресурсной сделки. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times (FT).

Как указали собеседники издания, подобные действия Киева могут «привести к снижению прозрачности и подотчетности, однако соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям».

Ранее источники портала Axios рассказали, что президент США Дональд Трамп во время встречи в Ватикане старался принудить своего украинского коллегу Владимира Зеленского как можно скорее заключить сделку по минеральным ресурсам.

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