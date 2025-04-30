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15:20, 30 апреля 2025Мир

Стало известно о принуждении Зеленского Трампом по одному вопросу

Axios: Трамп принуждает Зеленского как можно скорее заключить сделку по ресурсам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Ватикане старался принудить своего украинского коллегу Владимира Зеленского как можно скорее заключить сделку по минеральным ресурсам. Об этом сообщает портал Axios.

«Трамп в ходе разговора настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о минеральных ресурсах», — пишет интернет-издание.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре с Зеленским подтвердил намерение Вашингтона признать Крым российским, но не потребовал того же от Киева.

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