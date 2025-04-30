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14:00, 30 апреля 2025Мир

Раскрыто содержание разговора Трампа и Зеленского

Axios: Трамп подтвердил Зеленскому свое намерение признать Крым российским
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил свое намерение признать Крым российским, но не потребовал того же от Киева. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Зеленский повторил на встрече, что не признает Крым российским, а Трамп ясно дал понять, что не просит его об этом, как сообщил один источник. План предусматривает признание со стороны США, а не Украины», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, Зеленский сообщил Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения конфликта. При этом взамен он попросил предоставить гарантии безопасности. В материале также сообщается, что американский лидер настоял на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых.

26 апреля Трамп и Зеленский побеседовали перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Позднее американский лидер сообщил, что Зеленский в ходе разговора вновь просил американское оружие.

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