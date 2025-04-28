Трамп прокомментировал просьбы Зеленского о поставках оружия

Трамп: Зеленский просил оружие на встрече в Риме, он говорит это уже 3 года

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Риме просил американское оружие, он говорит это уже три года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — сказал Трамп.

Также президент США отметил, что Зеленский во время встречи в Риме был спокойнее, чем в Овальном кабинете. «Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, он понимает ситуацию. И я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

26 апреля Трамп и Зеленский побеседовали перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Украинский президент заявил, что встреча с американским лидером может стать исторической. Зеленский уточнил, что обсудил с Трампом возможность полного прекращения огня.