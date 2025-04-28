Трамп оценил встречу с Зеленским в Риме

Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Риме прошла хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла хорошо, Вашингтон будет наблюдать за развитием событий в ближайшие дни. Слова главы Белого дома приводит телеканал CNN.

Президент США отметил, что встреча в Риме прошла спокойнее, чем перепалка в Овальном кабинете.

«Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, он понимает ситуацию. И я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

26 апреля Трамп и Зеленский побеседовали перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Украинский президент заявил, что встреча с американским лидером может стать исторической. Зеленский уточнил, что обсудил с Трампом возможность полного прекращения огня.