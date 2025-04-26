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15:26, 26 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об историческом значении встречи с Трампом в Ватикане

Зеленский: Встреча с Трампом в Ватикане может стать исторической
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане может стать исторической. С таким заявлением украинский лидер выступил в своем Telegram-канале.

«Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов», — подчеркнул политик.

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане и поблагодарил американского лидера. Он назвал встречу «хорошей» и добавил, что политики успели обсудить обширный спектр вопросов, включая возможность полного и безусловного прекращения огня.

Сообщение о встрече Зеленского и Трампа появилось в 11:00 по московскому времени 26 апреля с комментарием, что разговор проходит на момент публикации. При этом в 11:02 агентство Reuters показало в трансляции появление Трампа на церемонии прощания с Франциском.

Ранее вторая встреча Трампа и Зеленского не состоялась из-за быстрого отлета главы Белого дома из Рима после похорон понтифика. Как сообщается, график президента США был составлен соответствующим образом.

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