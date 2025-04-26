Вторая встреча Трампа и Зеленского не состоялась из-за быстрого отлета из Рима

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского после церемонии прощания с Папой Римским Франциском не состоялась из-за графика американского лидера. Об этом пишет издание «Страна.UA» в Telegram-канале.

«Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что вторая встреча Зеленского и Трампа, которая, как заявляли на Банковой, ожидалась после завершения похорон Папы Римского, так и не состоялась», — отмечается в сообщении.

Также телеканал CNN уточняет, что Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп покинули Рим на борту Air Force One сразу после заупокойной мессы.

Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун заявил, что первая встреча Трампа и Зеленского в Риме прошла продуктивно. При этом он не привел каких-либо деталей и подчеркнул, что они будут раскрыты позже.