Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 26 апреля 2025Бывший СССР

Встреча Трампа и Зеленского не состоялась

Вторая встреча Трампа и Зеленского не состоялась из-за быстрого отлета из Рима
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского после церемонии прощания с Папой Римским Франциском не состоялась из-за графика американского лидера. Об этом пишет издание «Страна.UA» в Telegram-канале.

«Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что вторая встреча Зеленского и Трампа, которая, как заявляли на Банковой, ожидалась после завершения похорон Папы Римского, так и не состоялась», — отмечается в сообщении.

Также телеканал CNN уточняет, что Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп покинули Рим на борту Air Force One сразу после заупокойной мессы.

Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун заявил, что первая встреча Трампа и Зеленского в Риме прошла продуктивно. При этом он не привел каких-либо деталей и подчеркнул, что они будут раскрыты позже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С победой!» Путину доложили об освобождении Курской области. Глава Генштаба отдельно поблагодарил военных КНДР

    Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского

    В российском городе семья из четырех человек отравилась угарным газом

    Блогерша побывала в Мексике и развеяла пугающие россиян мифы о стране

    Стало известно о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен

    Ветеран Афганистана пошел на полицейских с пилой, получил пулю и попал на видео

    В Курской области начали проверять заброшенные здания и леса для поиска солдат ВСУ

    Зеленский заявил об историческом значении встречи с Трампом в Ватикане

    Россия столкнулась с нехваткой долларов

    Сирия пообещала США не угрожать Израилю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости