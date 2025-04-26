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11:07, 26 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с Трампом в Риме

Зеленский встретился с Трампом в Риме перед похоронами Франциска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Сообщение о встрече Зеленского и Трампа появилось в 11:00 по московскому времени 26 апреля с комментарием, что встреча проходит на момент публикации. При этом в 11:02 агентство Reuters показало в трансляции появление Трампа на церемонии прощания с Франциском.

Дополнительных деталей встречи на момент публикации не сообщается. При этом Зеленский также появился на церемонии прощания и присоединился к своей супруге Елене. В 11:17 Никифоров подтвердил завершение встречи.

Вечером 25 апреля Зеленский высказался о своем посещении похорон Франциска и допустил свое отсутствие на мероприятии. Также он не ответил на вопрос журналистов о возможной встрече с Трампом.

Утром 26 апреля политик прилетел в Рим со своей супругой и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По словам Зеленского, республике важно быть представленной на похоронах понтифика.

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