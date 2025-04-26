Зеленский прилетел в Рим для прощания с Папой Римский Франциском

Зеленский с супругой прибыл в Рим для прощания с Папой Римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой и делегацией прилетел в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова сообщает РБК.

25 апреля украинский лидер предположил, что не сможет поехать на похороны из-за военных заседаний, связанных с ударом по Киеву, в результате которых погибли 12 человек, а еще 90 человек пострадали.

На церемонии памяти погибших в Киеве Зеленский уточнил, что в случае его отсутствия Украину будут представлять Елена Зеленская и глава МИДа Андрей Сибига. По словам президента Украины, республике важно быть представленной на похоронах понтифика. Папа Франциск прилагал усилия для заключения мира и был в хороших отношениях с Киевом.

Кроме того, ряд СМИ сообщали, что в эти дни в столице Италии может пройти расширенный мирный саммит по Украине, в рамках которого Зеленский может провести отдельные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Сам глава Белого дома также не исключил встречи.

Похороны Франциска состоятся 26 апреля по упрощенной процедуре. Понтифик пожелал быть погребенным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.