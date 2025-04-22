Похороны Папы Римского пройдут в упрощенной форме

Похороны Папы Римского Франциска пройдут по упрощенной процедуре

Похороны Папы Римского Франциска пройдут по упрощенной процедуре. Об этом говорится в обновленной версии документа «Порядок похорон римского понтифика» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), утвержденного Папой в ноябре 2024 года, пишет РИА Новости.

В частности, в отличие от своих предшественников Франциск пожелал быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

В прошлом году понтифик упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа. Отмечалось, что обновленный обряд должен подчеркнуть, что похороны Франциска — это похороны пастыря и ученика Христа, а не «сильного мира сего».

Также будет прекращена традиция использования трех саркофагов для погребения. Ранее кипарисовый гроб заключался в цинковый и запечатывался, а цинковый — в деревянный саркофаг.

В ночь на 21 апреля состояние Папы Римского резко ухудшилось. Понтифик ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник, ему было 88 лет.

Ранее Ватикан опубликовал духовное завещание Папы Римского Франциска. Так, понтифик просил, чтобы его останки покоились в папской базилике Святой Марии Маджоре. При этом гроб должен быть в земле; «простой, без особых украшений».

Также появилась информация, что Франциска могут похоронить на этой неделе, в период с пятницы по воскресенье. При этом конкретную дату назначат кардиналы, которые уже во вторник, 22 апреля, соберутся на консисторию для обсуждения текущих процедур.