Опубликовано духовное завещание Папы Римского

Ватикан опубликовал духовное завещание Папы Римского Франциска

Ватикан опубликовал духовное завещание Папы Римского Франциска. Об этом сообщает The Vatican News.

Папа Римский попросил, чтобы его останки покоились в папской базилике Святой Марии Маджоре. «Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений, с одной лишь надписью: Franciscus», — говорится в завещании. Он также отметил, что расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной одним из благотворителей. «Я дал необходимые инструкции по этому поводу кардиналу Роландасу Макрикасу, чрезвычайному комиссару Либерийской базилики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет.