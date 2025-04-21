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22:49, 21 апреля 2025Мир

Опубликовано духовное завещание Папы Римского

Ватикан опубликовал духовное завещание Папы Римского Франциска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Ватикан опубликовал духовное завещание Папы Римского Франциска. Об этом сообщает The Vatican News.

Папа Римский попросил, чтобы его останки покоились в папской базилике Святой Марии Маджоре. «Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений, с одной лишь надписью: Franciscus», — говорится в завещании. Он также отметил, что расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной одним из благотворителей. «Я дал необходимые инструкции по этому поводу кардиналу Роландасу Макрикасу, чрезвычайному комиссару Либерийской базилики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет.

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