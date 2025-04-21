Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 21 апреля 2025Мир

Стали известны подробности последнего дня Папы Римского

Reuters: Папа Римский Франциск продолжал работать до самого конца
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Папа Римский Франциск (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) продолжал работать до самого конца, несмотря на то, что врачи настаивали о необходимости двухмесячного отдыха для него. Об этом сообщает Reuters.

«Полный покой не исцеляет. Франциск умел сочетать выздоровление с пребыванием на посту епископа Рима. Он был предан своему делу — руководству католиками по всему миру», — заявил кардинал Майкл Черни.

В пасхальное воскресенье Франциск впервые с февраля появился на публике, въехав на площадь Святого Петра на белом папамобиле, чтобы поприветствовать празднующих. Также в этот день он провел две короткие встречи с представителями других государств — вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Оба политика высоко оценили возможность поговорить с папой, отметив его «доброту и трогательность момента».

Ранее стало известно, что в ночь на 21 апреля состояние Франциска резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра и их оповестили о «необходимости быть наготове», но не назвали причину. Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Названы приводящие к раку кишечника у молодежи опасные привычки

    Рублю предсказали недолгое укрепление

    Выпуск дешевого электрокара Tesla отложили

    Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия

    На Западе рассказали о праве России ответить на участие США в ударах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости