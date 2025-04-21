Стали известны подробности последнего дня Папы Римского

Reuters: Папа Римский Франциск продолжал работать до самого конца

Папа Римский Франциск (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) продолжал работать до самого конца, несмотря на то, что врачи настаивали о необходимости двухмесячного отдыха для него. Об этом сообщает Reuters.

«Полный покой не исцеляет. Франциск умел сочетать выздоровление с пребыванием на посту епископа Рима. Он был предан своему делу — руководству католиками по всему миру», — заявил кардинал Майкл Черни.

В пасхальное воскресенье Франциск впервые с февраля появился на публике, въехав на площадь Святого Петра на белом папамобиле, чтобы поприветствовать празднующих. Также в этот день он провел две короткие встречи с представителями других государств — вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Оба политика высоко оценили возможность поговорить с папой, отметив его «доброту и трогательность момента».

Ранее стало известно, что в ночь на 21 апреля состояние Франциска резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра и их оповестили о «необходимости быть наготове», но не назвали причину. Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени).