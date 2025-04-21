Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:18, 21 апреля 2025Мир

Стали известны подробности ухода из жизни Папы Римского

ТАСС: Папе Римскому Франциску было плохо всю ночь
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папе Римскому Франциску было плохо на протяжении минувшей ночи, его состояние значительно ухудшалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Нам поступил телефонный звонок после 6 утра, и нас оповестили, что нужно быть наготове, но не объяснили почему. Папе Франциску было плохо всю ночь», — сообщил агентству источник.

По его словам, резкое ухудшение состояния понтифика в ночь на 21 апреля стало неожиданным событием для Святого Престола.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска. Российский лидер назвал понтифика выдающимся человеком, с которым ему удалось неоднократно общаться. Он добавил, что навсегда сохранит самую светлую память о Франциске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    В команде Дзюбы объяснили специальную футболку игрока после гола в ворота «Спартака»

    Американские власти обвинили Трампа в попытках подавить инакомыслие

    В Киеве группа подростков избила военного

    Ребенок пострадал от взрыва гранаты в российском регионе

    Россиян предупредили о наказании за хранение бензина в гараже

    Турист был пойман за курением в Азии и оказался под угрозой тюрьмы

    Роботакси назвали спасением для Tesla

    Назван возможный глава штаба будущей армии ЕС

    Харламов рассказал о попадании в КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости