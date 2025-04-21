Стали известны подробности ухода из жизни Папы Римского

ТАСС: Папе Римскому Франциску было плохо всю ночь

Папе Римскому Франциску было плохо на протяжении минувшей ночи, его состояние значительно ухудшалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Нам поступил телефонный звонок после 6 утра, и нас оповестили, что нужно быть наготове, но не объяснили почему. Папе Франциску было плохо всю ночь», — сообщил агентству источник.

По его словам, резкое ухудшение состояния понтифика в ночь на 21 апреля стало неожиданным событием для Святого Престола.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска. Российский лидер назвал понтифика выдающимся человеком, с которым ему удалось неоднократно общаться. Он добавил, что навсегда сохранит самую светлую память о Франциске.