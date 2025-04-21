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12:47, 21 апреля 2025Мир

Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского

Президент России Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Об этом сообщается в заявлении на сайте Кремля.

«Ваше Высокопреосвященство, примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского Франциска. У него был большой международный авторитет в качестве верного служителя христианского учения (...). Мне довелось несколько раз общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — отметил глава государства.

Также Путин указал на то, что Папа Франциск активно продвигал развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также поддерживал идею конструктивного взаимодействия между Москвой и Святым престолом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с большим уважением относился к Папе Римскому Франциску, которого не стало на 89-м году жизни. Пресс-секретарь также подчеркнул, что российский лидер и понтифик неоднократно проводили встречи.

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