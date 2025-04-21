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13:01, 21 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали об отношении Путина к Папе Римскому

Песков: Путин относился к Папе Римскому Франциску с большим уважением
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vatican Media / Simone Risoluti / ­Reuters

Президент России Владимир Путин с большим уважением относился к Папе Римскому Франциску, которого не стало на 89-м году жизни. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Папы Римского. Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. Российский лидер пообещал сохранить о нем самую светлую память и подчеркнул, что Франциск обладал большим международным авторитетом.

21 апреля Папы Римского не стало в возрасте 88 лет.

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