Папа Римский скончался. Он резко критиковал Белый дом по одному вопросу и накануне смерти виделся с вице-президентом США

Кардинал Фаррелл подтвердил смерть Папы Римского Франциска

В возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск, сообщило агентство Reuters. Накануне смерти он успел встретиться с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, взгляды которого резко критиковал.

Первоначально его лечили от бронхита, однако позже врачи сообщили, что у 88-летнего Папы развилось двустороннее воспаление легких. 23 марта Папа Римский впервые появился на публике более чем за месяц. Он предстал перед людьми в инвалидном кресле на балконе клиники Джемелли.

Сообщение об уходе Папы из жизни официально подтвердил префект дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти нашего святейшего отца Франциска. В 7:35 утра [8:35 по Москве] епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца», — сообщил он.

С кончиной Папы Римского начинается период «незанятого трона».

Sede vacante — период после смерти или отречения одного Папы и избрания следующего, в отставку уходят почти все должностные лица. После десятидневного траура в Ватикане начнется подготовка к конклаву, который избирает нового главу Римско-католической церкви. Выборы проводятся в Сикстинской капелле Апостольского дворца и могут продолжаться несколько дней. Право голоса есть только у кардиналов возрастом не старше 80 лет. Об избрании нового Папы скажет белый дым из печной трубы над Сикстинской капеллой

Папа успел встретиться с Вэнсом, с которым у них были серьезные разногласия

Франциск резко осуждал планы администрации президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов, причем именно Джей Ди Вэнс был одним из самых ярых сторонников такой политики. Вэнс, хотя и признал критику понтифика, заявлял, что продолжит отстаивать свои взгляды. Он также называл Франциска человеком, который «заботится о своей пастве».

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О себе же Вэнс, принявший католичество в 2019 году, говорил как о «малыше-католике» и отмечал, что «есть вещи в вере, которых я не знаю»

На Пасху понтифик и вице-президент США встретились. 88-летний Папа Римский подарил Вэнсу три больших шоколадных пасхальных яйца для его детей. «Я знаю, что вы неважно себя чувствовали, но я рад видеть вас в добром здравии», — сказал понтифику американский политик.

Папа боролся с педофилией и говорил о дискриминации женщин

В 2013 году Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м главой Римско-католической церкви. Он стал первым в истории папства понтификом из Латинской Америки. Первое, что он заявил избравшим его кардиналам, было: «Надеюсь, Бог простит вас за то, что вы сейчас натворили».

Через месяц после избрания Франциск начал бороться с педофилией среди священнослужителей. Папа называл позором долгое пренебрежение этой проблемой и извинился перед жертвами «отвратительных преступлений».

Он также поднимал вопрос дискриминации женщин, называл проблему домашнего насилия «почти сатанинской». Кроме того, Франциск поручил провести первый в истории внешний аудит финансов Ватикана.

Папа также запомнился весьма аскетичным образом жизни, особенно на фоне предшественника Бенедикта XVI, получившего прозвище «Папа в Prada». В декабре 2013 года американский журнал Time назвал Франциска «Человеком года».