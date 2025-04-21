Папа Римский скончался

Reuters: Папа Римский Франциск скончался

Папа Римский Франциск (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщение об уходе понтифика из жизни было официально подтверждено префектом дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардиналом Кевином Фарреллом, его слова передает Vatican News.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. В 7:35 утра [8:35 по московскому времени] епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца», — сообщил он.

В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, что врачи назвали чудом из-за тяжелого состояния Папы Римского, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.

Франциск был избран понтификом в 2013 году в связи с решением его предшественника, Папы Римского Бенедикта XVI сложить с себя полномочия из-за проблем со здоровьем. Он стал первым в истории Ватикана латиноамериканцем во главе Римско-Католической церкви.