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09:28, 28 марта 2025Мир

Названо чудо Папы Римского

Доктор Альфьери: Выздоровление Папы Римского Франциска является чудом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Выздоровление Папы Римского Франциска является чудом с учетом того, насколько сильно он был болен. Об этом заявил глава отделения хирургии больницы Агостино Джемелли Серджио Альфьери, передает газета The New York Times (NYT).

«Это чудо, что он покинул больницу (...) Теперь Папе не угрожает опасность», — отметил врач. Альфьери подчеркнул, что перед тем как выписать Понтифика из больницы, он умолял его не приступать сразу к исполнению своих обязанностей, а немного отдохнуть для окончательного выздоровления.

23 марта Папа Римский появился перед верующими впервые после госпитализации из-за болезни. На опубликованных кадрах видно, что Франциск предстал перед собравшимися на площади католиками и обратился к верующим с традиционным напутствием. Это его первое появление на публике после госпитализации 14 февраля 2025 года с пневмонией.

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