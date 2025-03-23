Папа Римский попал на видео впервые после госпитализации

Папа Римский Франциск впервые после госпитализации появился перед верующими

Папа Римский Франциск появился перед верующими впервые после госпитализации из-за болезни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на своего корреспондента в Риме.

На опубликованных кадрах видно, что понтифик предстал перед собравшимися на площади католиками и обратился к верующим с традиционным напутствием. Это его первое появление на публике после госпитализации 14 февраля 2025 года с тяжелой двусторонней пневмонией.

17 марта была опубликована фотография понтифика. На ней он предстал сидящим лицом к алтарю в часовне при больнице. Позже стало известно, что он будет выписан из больницы имени Агостино Джемелли 23 марта.