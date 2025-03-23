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15:14, 23 марта 2025Мир

Папа Римский попал на видео впервые после госпитализации

Папа Римский Франциск впервые после госпитализации появился перед верующими
Ольга Коровина

Папа Римский Франциск появился перед верующими впервые после госпитализации из-за болезни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на своего корреспондента в Риме.

На опубликованных кадрах видно, что понтифик предстал перед собравшимися на площади католиками и обратился к верующим с традиционным напутствием. Это его первое появление на публике после госпитализации 14 февраля 2025 года с тяжелой двусторонней пневмонией.

17 марта была опубликована фотография понтифика. На ней он предстал сидящим лицом к алтарю в часовне при больнице. Позже стало известно, что он будет выписан из больницы имени Агостино Джемелли 23 марта.

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