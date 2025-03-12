Появились новые подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Папа Римский Франциск находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает РИА Новости.
Отмечается, что понтифику провели рентгенографию органов грудной клетки, которая подтвердила зафиксированные ранее улучшения. В настоящее время Папа Римский получает высокопоточную кислородную терапию в течение дня, а ночью ему делают неинвазивную искусственную вентиляцию легких.
Ранее сообщалось, что понтифик демонстрирует хорошую реакцию на лечение, температура у него не поднимается, а анализы крови остаются стабильными.
В феврале у Папы Римского Франциска обнаружили двустороннюю пневмонию, также он перенес бронхоспазм.