Появились новые подробности о состоянии здоровья Папы Римского

Папа Римский находится в стабильном состоянии, рентген подтвердил улучшения

Папа Римский Франциск находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает РИА Новости.

Отмечается, что понтифику провели рентгенографию органов грудной клетки, которая подтвердила зафиксированные ранее улучшения. В настоящее время Папа Римский получает высокопоточную кислородную терапию в течение дня, а ночью ему делают неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

Ранее сообщалось, что понтифик демонстрирует хорошую реакцию на лечение, температура у него не поднимается, а анализы крови остаются стабильными.

В феврале у Папы Римского Франциска обнаружили двустороннюю пневмонию, также он перенес бронхоспазм.