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22:56, 8 марта 2025Мир

Состояние папы Римского улучшилось

Врачи зафиксировали улучшение состояния папы Римского Франциска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Состояние папы Римского Франциска постепенно улучшается. Понтифик демонстрирует хорошую реакцию на лечение, температура у него не поднимается, а анализы крови остаются стабильными, сообщает РИА Новости.

«Врачи, чтобы продолжать фиксировать эти первоначальные улучшения в ближайшие дни, благоразумно сохраняют прогноз сдержанным», — приводит агентство сообщение службы печати Святого престола.

Отмечается, что утром в субботу, 8 марта, папа Римский причастился и помолился. Днем же он работал и отдыхал.

Ранее понтифик впервые с момента госпитализации 14 февраля обратился к верующим. Он поблагодарил тех, кто молился о его выздоровлении.

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