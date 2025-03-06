Папа Римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации

Папа Римский Франциск впервые за время госпитализации обратился к верующим

Папа Римский Франциск впервые с момента госпитализации обратился в аудиозаписи к верующим. Об этом сообщает Vatican News.

Он поблагодарил всех, кто молился о его выздоровлении. «Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария», — сказал 88-летний понтифик.

Папу Римского госпитализировали 21 день назад. Тогда Ватикан отметил, что клиническое состояние понтифика «продолжает представлять собой сложную картину». У понтифика обнаружили двустороннюю пневмонию, также он перенес бронхоспазм.