Состояние Папы Римского ухудшилось

Папа Римский Франциск перенес бронхоспазм

Папа Римский Франциск перенес бронхоспазм, который потребовал срочной помощи в обеспечении дыхания. Об ухудшении состояния 88-летнего понтифика сообщает Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола.

Отмечается, что бронхоспазм привел к рвоте. «Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляции легких», — говорится в заявлении.

19 февраля у Папы Римского Франциска развилась двусторонняя пневмония. Ватикан отметил, что клиническое состояние понтифика «продолжает представлять собой сложную картину».

Ранее кардинал Джанфранко Равази заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.