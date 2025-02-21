В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

Кардинал Равази: Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за здоровья

Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. Об этом заявил кардинал Джанфранко Равази в интервью газете Corriere della Sera.

«Я так думаю. Если у него возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное решение он вынесет сам, по совести», — рассказал представитель Святого Престола.

В частности, Равази указал, что Франциск в любом случае хочет продержаться на своем посту до конца года, так как текущий год является юбилейным для христианства. После он может сложить с себя полномочия, как ранее делал его предшественник Бенедикт XVI.

19 февраля у Папы Римского Франциска развилась двусторонняя пневмония. Ватикан отметил, что клиническое состояние 88-летнего Папы Римского «продолжает представлять собой сложную картину» и что его лечение будет изменено. По их данным, инфекция «возникла на фоне картины бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», что потребовало применения кортизоновой антибиотикотерапии.