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08:26, 19 февраля 2025Мир

У Папы Римского обнаружили пневмонию

У Папы Римского Франциска развилась двусторонняя пневмония
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

У Папы Римского Франциска развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Святой Престол заявил, что он не сможет принимать участия в мероприятиях в течение выходных из-за проблем со здоровьем. Уточняется, что 14 февраля понтифика госпитализировали в больницу в Риме и изначально диагностировали полимикробную инфекцию.

Ватикан отметил, что клиническое состояние 88-летнего Папы Римского «продолжает представлять собой сложную картину» и что его лечение будет изменено. По их данным, инфекция «возникла на фоне картины бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», что потребовало применения кортизоновой антибиотикотерапии.

«Тем не менее, Папа Франциск пребывает в хорошем расположении духа и выразил благодарность за молитвы о его выздоровлении», — уточнил Святой Престол.

Ранее Папе Римскому предписали полный покой. Отмечается, что понтифик проходит лечение в больнице Агостино Джемелли.

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