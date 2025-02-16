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07:50, 16 февраля 2025Мир

Папе Римскому предписали полный покой

Папе Римскому предписали полный покой после госпитализации
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Yara Nardi / Reuters

Папе Римскому Франциску предписали полный покой после того, как его госпитализировали с приступом бронхита, сообщает пресс-служба Святого Престола.

Понтифик проходит лечение в больнице Агостино Джемелли. Сейчас лабораторные тесты показывают улучшение некоторых показателей здоровья, говорится в публикации.

Ранее Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь на встрече в Киеве отвергнуть насилие и продолжать вести диалог с Россией. В частности, Франциск призвал «противостоять инстинкту отвечать ударом на удар» и не забывать ветеранов.

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