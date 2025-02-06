Папа Римский воззвал украинцев к всепрощению

Vatican News: Папа Римский Франциск призвал украинцев вести диалог с Россией

Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь на встрече в Киеве отвергнуть насилие и продолжать вести диалог с Россией. Его слова приводит официальная газета Святого престола Vatican News.

В частности, Франциск призвал «противостоять инстинкту отвечать ударом на удар» и не забывать ветеранов. «Помните героев, которые отдали свои жизни за вашу страну», — сказал понтифик.

В январе Ватикан помог России вернуть на родину два с половиной десятка раненых военнослужащих, оказавшихся в украинском плену.