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19:22, 6 февраля 2025Мир

Папа Римский воззвал украинцев к всепрощению

Vatican News: Папа Римский Франциск призвал украинцев вести диалог с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь на встрече в Киеве отвергнуть насилие и продолжать вести диалог с Россией. Его слова приводит официальная газета Святого престола Vatican News.

В частности, Франциск призвал «противостоять инстинкту отвечать ударом на удар» и не забывать ветеранов. «Помните героев, которые отдали свои жизни за вашу страну», — сказал понтифик.

В январе Ватикан помог России вернуть на родину два с половиной десятка раненых военнослужащих, оказавшихся в украинском плену.

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