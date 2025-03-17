Ватикан впервые показал Папу Римского после госпитализации

Ватикан опубликовал фотографию Папы Римского Франциска в больнице

Ватикан 16 марта опубликовал первую фотографию Папы Римского Франциска в больнице с тех пор, как он был госпитализирован в феврале с двусторонней пневмонией. С того времени он не появлялся на публике, передает агентство Reuters.

«Франциск изображен со спины, сидящим лицом к алтарю в часовне при больнице. Видна часть его лица, а правая рука лежит на коленях. Нет никаких признаков того, что он получает дополнительный кислород, который ему давали на протяжении всего его пребывания в больнице», — пишет издание.

Ватикан сообщил, что фотография была сделана, когда Папа Римский вместе с другими священниками совершал мессу в часовне.

12 марта сообщалось, что Понтифику провели рентгенографию органов грудной клетки. На ней подтвердили зафиксированные ранее улучшения.