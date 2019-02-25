Папа Римский сравнил педофилию с человеческим жертвоприношением

Папа Римский Франциск сравнил сексуальное насилие над детьми в католических церквях с жертвоприношением. Об этом сообщает The Local.

Во время выступления перед высокопоставленными епископами он заявил, что педофилия была распространенным явлением во многих обществах. «Это напоминает мне о жестоком религиозном ритуале, который был распространен во многих культурах —человеческом жертвоприношении», — сказал он.

На мероприятии, посвященном борьбе с насилием над детьми в религиозных учреждениях, он призвал руководящих сановников активнее бороться с нарушениями и подумать над тем, как католическая церковь может остановить разразившийся вокруг ее священников скандал.

Франциск также назвал тех, кто пользуется своим положением для того, чтобы растлевать малолетних, «орудием Сатаны». «Никакие объяснения не могут оправдать насилия над детьми», — сказал понтифик.

Папа Римский Франциск стремится восстановить доверие к католической церкви после разразившихся по всему миру скандалов вокруг священников-педофилов. В 2013 году он постановил, что кодекс Ватикана распространяется на всех его служителей, где бы они ни жили. В апреле 2014 года он извинился за священников, которые совершали насилие над детьми, а в мае и вовсе сравнил их действия с «сатанинской мессой».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!