Жертвы педофилов остались недовольны извинениями правительства

Извинения австралийского правительства перед жертвами сексуального насилия удовлетворили не всех потерпевших, сообщает BBC News.

Премьер-министр страны Скот Моррисон произнес речь перед тысячами человек в понедельник, 22 октября. Извинения последовали за расследованием, которое длилось пять лет и выявило многочисленные случаи растления детей в школах, церквях, детских домах и других учреждениях. Для многих потерпевших и их семей извинения стали облегчением, однако некоторые остались недовольны действиями правительства.

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Как пишет BBC News, мужчина, ставший жертвой педофила-священника, сказал, что извинение «звучало как несколько "извините"». По его словам, правительство не сделало важных шагов, чтобы разобраться с проблемой. В частности, он отметил, что власти проигнорировали рекомендацию поднять сумму выплат потерпевшим до 200 тысяч австралийских долларов (140 тысяч долларов), снизив ее до 150 тысяч. Полноценные компенсации будут выплачены лишь тем, кто пережил сексуальный акт с педофилом.

Другой мужчина, также растленный священником в детстве, сказал, что считает неприемлемым измерять причиненную жертвам боль в цифрах. По его словам, среди тех, кто слушал обращение премьер-министра, было много недовольных и даже разозлившихся людей.

В Австралии около 60 тысяч жертв педофилов получают выплаты по схеме, разработанной федеральным правительством, пишет издание. Потерпевшие могут оформить заявки на компенсацию до 2028 года. Средний размер выплаты составляет 67 тысяч австралийских долларов (около 47 тысяч долларов).

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