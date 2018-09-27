Актриса из «Стар Трека» рассказала о пережитом в 16 лет изнасиловании

Американская актриса индийского происхождения Падма Лакшми была изнасилована в 16 лет в канун Нового года 23-летним мужчиной. Об этом она написала в колонке для газеты The New York Times.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Она познакомилась с мужчиной в торговом центре, где подрабатывала после школы. «Он приходил ко мне в сером шелковом костюме и флиртовал. Он учился в колледже, и я думала, что он очаровательный и красивый», — вспомнила Лакшми.

По словам актрисы, она завела отношения с этим молодым человеком, и они встречались на протяжении нескольких месяцев. «Он знал, что я была девственницей и что я не уверена, готова ли заняться сексом», — отметила она, подчеркнув, что в канун Нового года мужчина изнасиловал ее.

По словам женщины, она ранее никогда не рассказывала о произошедшем. Артистка не стала указывать имя насильника в статье.

В своем Twitter-аккаунте Лакшми также поведала, что стала жертвой педофила в возрасте семи лет — ее домогался родственник второго мужа ее мамы. По словам актрисы, когда она рассказала об этом своим близким, они отослали ее жить отдельно.

48-летняя Падма Лакшми снималась в таких сериалах, как «Звездный путь: Энтерпрайз», «Пираты», «Студия 30», «Дорогой доктор» и «Жизнь в деталях». С 2004 по 2007 год она была замужем за Салманом Рушди, автором романа «Сатанинские стихи».

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