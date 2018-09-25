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81-летний комик проведет в тюрьме до 10 лет за изнасилование

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Билл Косби

Суд в Пенсильвании (США) приговорил 81-летнего комика Билла Косби к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает портал TMZ.

Косби был взят под стражу в зале суда. Он проведет за решеткой от трех до десяти лет. Такой разброс связан с тем, что сегодня судья лишь назначил наказание, не огласив точный срок.

Актера признали виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии, альма-матер актера. Как утверждает потерпевшая, она была дома у Косби, где тот угостил ее вином и предложил принять три синие таблетки. Вскоре после этого женщина утратила способность двигаться, и актер совершил насильственные действия сексуального характера вопреки ее воле. Сам комик утверждает, что половая связь была по обоюдному согласию, а таблетки были лекарством от аллергии.

Ранее 15 других женщин также заявляли о том, что стали жертвами комика. Большинство из них утверждают, что прежде чем изнасиловать, Косби накачал их наркотиками. Из-за срока давности привлечь его к ответственности удалось только по одному эпизоду.

В 2005 году актер признался в том, что использовал снотворное метаквалон, чтобы склонять женщин к сексу.

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