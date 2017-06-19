Обвиненный в домогательствах Косби вышел на свободу из-за судебных нарушений

Американский судья объявил незаконным разбирательство в отношении актера-комика Билла Косби, обвиняемого в совершении преступления сексуального характера. Об этом сообщает BBC News.

Заседание по делу Косби проходило в Норристауне, штат Пенсильвания. Присяжные — семь мужчин и пять женщин — провели совещание, которое длилось 53 часа, однако так и не смогли вынести единогласный вердикт.

Косби покинул зал суда свободным человеком, но сторона обвинения уже заявила о начале нового уголовного преследования.

79-летнего комика обвиняют в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии, альма-матер актера.

Как утверждает потерпевшая, она была дома у Косби, где тот угостил Констанд вином и предложил принять три синие таблетки. Вскоре после этого женщина утратила способность двигаться, и актер совершил насильственные действия сексуального характера вопреки ее воле. Сам комик утверждает, что половая связь была по обоюдному согласию, а таблетки являлись лекарством от аллергии.

Первое обвинение основано на одном из заявлений, поданных 15 разными женщинами. Большинство из них утверждают, что прежде, чем насиловать, Косби накачал их наркотиками. В 2005 году он признался в использовании снотворного метаквалон, чтобы склонять женщин к сексу.