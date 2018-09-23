Наталья Андрейченко рассказала об изнасиловании и узнала о судьбе мучителей

Заслуженная артистка России Наталья Андрейченко рассказала, что 44 года назад, в 19-летнем возрасте, ее изнасиловали двое мужчин. О пережитом она поведала в ходе телепередачи «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Актриса рассказала, что ее попытался изнасиловать таксист. Она сумела выбить лобовое стекло автомобиля, после чего увидела двух мужчин с ножами, бегущими к ней на помощь. Водитель скрылся, а после этого «спасители» решили воспользоваться шокированной жертвой.

«Мы шли по дороге, единственное, что я знаю, — был чудовищный удар одного из них сзади мне по голове. Меня свалило. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били», рассказала она, подтвердив, что ее изнасиловали. Впоследствии Андрейченко сумела опознать насильников, их осудили на 18 лет строгого режима каждому.

Один из осужденных, Андрей Разанцев, после освобождения из тюрьмы еще дважды оказывался за решеткой, не работал, жил у родителей. Сейчас его квартира досталась племяннице, которая говорит, что он «умер, и все проблемы ушли вместе с ним».

Вторым насильником был Владимир Акулов. Из назначенных судом 18 лет он отсидел 10 и вышел условно-досрочно за хорошее поведение. Он не скрывал, за что попал в тюрьму. Как рассказала его супруга, он «раскаялся и был хорошим мужем, пока зеленый змий его не поборол». Врачи обнаружили у него рак четвертой стадии, вскоре он умер.

Сама Андрейченко заявила в студии, что не просто простила преступников, но и никогда не возвращается к этой истории: «Я забыла эту историю давно. Я почему вообще решила рассказать ее? Я просто хотела сказать всем: Милые, родные, нет ничего такого, через что нельзя пройти. Нет ничего такого, что нельзя простить, и при этом остаться человеком достойным, красивым, счастливым».

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