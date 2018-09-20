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Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании

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Михаил Барщевский

Заслуженный юрист России, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский назвал бредом и глупостью обвинение в свой адрес в изнасиловании, передает Daily Storm.

«Это синдром Вайнштейна. Ну бред, и все… Вы сами в это верите, можете представить?» — заявил он изданию.

По информации «Московского комсомольца», 18 сентября в отделение МВД по Пресненскому району Москвы с заявлением об изнасиловании обратилась 37-летняя директор по развитию компании, торгующей овощами. Согласно заявлению, инцидент произошел в 2011 году, когда она торговала азиатской косметикой, и у нее возникли проблемы с проверками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при управлении МВД. Она обратилась за юридической помощью к Барщевскому. По ее словам, тот назначил ей встречу в своей квартире на улице Красная Пресня под предлогом того, что слишком известен для публичных встреч с молодыми женщинами. Заявительница указала, что там она была изнасилована «в извращенной форме», а сам процесс снят на телефон. После юрист якобы принуждал ее к встречам четыре раза в неделю на протяжении четырех месяцев. В газете уточнялось, что заявление может оказаться шантажом.

Спустя несколько минут заметка была удалена с сайта издания. Ее копия осталась в кеше Google. На момент снятия с публикации статью прочитали 148 раз.

В начале этого года три российские журналистки — Дарья Жук, Фарида Рустамова и Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия нижней палаты парламента не стала знакомиться с доказательствами и объявила, что не нашла ничего аморального в поведении коллеги. Спустя несколько месяцев депутат прокомментировал секс-скандал, заявив, что кампания была развернута против него целенаправленно, «чтобы обкатать возможности харассментгейта как механизма дискредитации в России».

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