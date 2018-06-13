Обвиненный в домогательствах Слуцкий уточнил круг своих «зайчуток»

Председатель комитета по международным делам Государственной Думы Леонид Слуцкий, обвиненный журналистками в домогательствах, впервые прокомментировал секс-скандал, сообщает «Сноб».

В интервью журналу депутат признался, что не называл потерпевшую корреспондентку «Русской службы Би-би-си» «зайчуткой», как она рассказывала ранее. «В моем лексиконе нет такого слова. Я мог сказать "зайчонок"», — уточнил Слуцкий и пояснил, что говорит так всем девушкам и женщинам, к которым хорошо относится: «собственной дочке, например, или помощницам в Госдуме».

Парламентарий заверил, что не предлагал ей стать любовницей и не трогал ее за лобок. «Никаких физических контактов с лобком или другими частями тела этой дамы у меня не было. (...) Ну в щечку целовал, может, я не помню», — сказал он и заявил, что «поцеловать девушку в щечку вполне нормально, это знак позитивного внимания».

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«Мне 50 лет, а этим девчонкам в районе 30, возможно, кому-то чуть больше, кому-то меньше. Для них "приобнять" может быть вызывающе или перебор. С моей точки зрения и в глазах людей моего поколения, это знак внимания к человеку, который не просто пришел, взял интервью и ушел, а вызывает определенное уважение, внимание. На мой взгляд, это чистой воды позитив», — рассудил Слуцкий. Он добавил, что не знал об аудиозаписи, которую вела журналистка.

Депутат также опроверг факт домогательства в отношении журналистки Дарьи Жук и продюсера RTVI Екатерины Котрикадзе, отметив «странность» их многолетнего молчания о произошедшем с ними.

Слуцкий также выразил уверенность, что кампания была развернута против него целенаправленно, «чтобы обкатать возможности харассмент-гейта в России как механизма дискредитации»: якобы его знакомой, живущей за границей, предлагали полтора миллиона долларов за некую подпись под статьей о том, что он ее изнасиловал. Депутат добавил, что скандал отразился на его семье: дочери-второкласснице пришлось побить школьника, который начал обзывать ее.

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В начале года продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе заявили о домогательствах со стороны Слуцкого, которые происходили в разные годы. Слуцкий ответил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» заранее обречены на провал. 21 марта комиссия Госдумы по этике оправдала его поведение. Член комиссии депутат от КПРФ Владимир Поздняков пояснил «Ленте.ру», что доступных женщин они определяют по внешнему виду самостоятельно.

В знак солидарности с журналистками, которые не получили должной реакции со стороны думской комиссии по этике, редакция «Ленты.ру» удалила с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями профессиональной деятельности Слуцкого, за исключением публикаций, которые имеют прямое отношение к обвинениям в домогательствах.

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